Цены на съёмное жильё в Калининграде на ЧМ-2018 поднялись в 3,5 раза

Калининград стал городом, в котором заметнее всего поднялись цены на жильё на время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip



Суммы, которые владельцы хотят получить за аренду апартаментов, хостелов и гостиниц, выросли в 3,5 раза — это самый высокий показатель. За Калининградом идёт Нижний Новгород — там цена за аренду поднялась в 3,2 раза. Средняя стоимость в июне 2018 года в целом по всем одиннадцати городам, где пройдут матчи мундиаля, составляет 6908 рублей, что в 2,1 раза выше того же показателя за май.



Отмечается, что в Калининграде на сегодня номерной фонд предоставляет менее 250 вариантов. Больше всего подорожали четырёхзвёздочные отели, а также апартаменты и хостелы.