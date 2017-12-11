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В квартире, где две недели пролежал покойник, месяц не могут провести дезинфекцию

Автор: Ольга Запивалова
19:35
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В квартире, где две недели лежал умерший хозяин, до 10 декабря обещали провести дезинфекцию. Однако оттуда лишь вынесли хлам, а жильцы всё так же задыхаются от трупного запаха.
 
 
По словам жителей дома, расчистку квартиры на ул. Киевский, 111 начали только 27 ноября. Уборка шла вяло и закончились спустя пару недель. В минувшие выходные рабочие вынесли оттуда последний хлам, однако в подъезде и в квартирах других жильцов по-прежнему стоит трупный запах.
 
"Запах не уходит даже с лестницы. У жителей дома появились головные боли и слабость. Трупный яд и бактерии попадают в квартиры через щели и вытяжки. Даже одежда в шкафах впитывает этот запах. Кроме того, дверь в опустевшую квартиру не заперта. В неё может зайти любой и набезобразничать. А ведь там газовая плита! Входная дверь в подъезде не закрывается - это хоть небольшой приток свежего воздуха. Мы звонили в управляющую компанию, ругались, но никакие меры не принимаются..." — рассказывает Людмила, проживающая на четвёртом этаже.
 

Выселять не планировали

В комитете муниципального имущества Клопс.Ru пояснили, что в данной квартире были зарегистрированы отец и сын. О том, что жильё содержится в антисанитарном состоянии, чиновники узнали в августе 2016 года. Но в квартиру они попасть не смогли и ограничились письменным требованием убрать мусор. А затем подали иск о взыскании долга за наём квартиры. Его жилец так и не заплатил, зато продолжил таскать хлам. Вопрос о его выселении за все эти годы не поднимался, поскольку это "крайняя мера ответственности", как пояснила замглавы администрации Калининграда, председатель комитета Анна Луконина.
 
Сейчас проблема с выселением решилась сама собой: "Поскольку в жилом помещении отсутствуют граждане, подлежащие выселению, оснований для предъявления данных требований не имеется", — подытожила Луконина.

Опасные бактерии

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области пояснили, что так называемые «трупные яды», о которых говорят жители, токсикологи называют "птомаины". Это общее название веществ, появляющихся в результате разложения, гниения внутренних органов и жидкостей организма. Трупный яд не выделяется в воздух, а в организм может попасть только во время контакта с покойником. Тем не менее, в помещении, где находился умерший человек, могут содержаться опасные бактерии. Поэтому в квартире необходимо провести проветривание и дезинфекцию.
 
Роспотребнадзор направил по этому поводу запрос в управление учета и найма жилья администрации Калининграда. Там заверили, что очистка и дезинфекция муниципальной квартиры завершится 10 декабря 2017, однако, по сообщению жильцов дома, к ней даже не приступали.
 
Скончавшийся в начале ноября житель муниципальной квартиры № 7 на ул. Киевской, 111 многие годы носил домой мусор и старьё. 12 ноября его соседи почувствовали трупный запах. Они предположили, что хозяин умер, и вызвали полицию. Однако мужчина так захламил квартиру, что сотрудники экстренных служб смогли извлечь его тело лишь спустя пять дней.
 

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