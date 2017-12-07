Опрос Клопс.Ru: как часто калининградцы читают книги

Большинство читателей Клопс.Ru не увлекается художественной литературой. Об этом говорит опрос, проведённый на официальной странице издания "ВКонтакте"



В опросе приняли участие 2730 человек. Выяснилось, что почти 43% не помнят, когда в последний раз брали книгу в руки. "Читаю очень редко", — ответили 29%. Одну-две книги в месяц поглощает каждый пятый. Только 6% отметили, что прочитывают одно-два произведения в неделю, а 2,7% — что читают по книге в день.



В комментариях читатели указывают, что на художественную литературу обычно не хватает времени. Многие сообщают, что заменили аудиокнигами бумажные, а также отмечают нынешнюю дороговизну изданий.