Калининградский приют, в котором живут 92 кошки, просит помочь лекарствами и кормом

Калининградский приют для бездомных животных "Дом для одиноких кошек" просит горожан помочь в содержании 104 питомцев. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр Юлия Супрунова.



Сейчас в приюте живёт 92 кошки и 12 собак — все они попали к зоозащитникам с улицы, большинство старенькие или неизлечимо больные, у кого-то нет глаза, лапы или хвоста. Содержат их волонтёры на свои личные средства, а также на пожертвования от граждан.



"Зима — самое тяжёлое время, — объяснила Юлия. — 90% наших постояльцев никогда не обретут свои дома, потому что они находятся на доживании в нашем приюте — кто-то по причине неизлечимой болезни, кто-то по причине преклонного возраста, кто-то из-за инвалидности".



"Дом для одиноких кошек" просит поделиться:

— сухими и влажными кормами для кошек и собак;

— одеялами;

— рыбными и мясными консервами;

— крупами;

— лакомствами для животных;

— одноразовыми пелёнками;

— хлоргексидином;

— наполнителем для лотков.



Желающие помочь могут передать вещи в воскресенье, 10 декабря, возле ДК моряков на Ленинском проспекте с 11 до 15 часов. Те, кто хочет передать денежные средства, могут Желающие помочь могут передать вещи в воскресенье, 10 декабря, возле ДК моряков на Ленинском проспекте с 11 до 15 часов. Те, кто хочет передать денежные средства, могут связаться напрямую с волонтёрами



Клопс.Ru напоминает, что переводить деньги стоит исключительно по реквизитам, указанным на официальной странице приюта. Следует опасаться мошенников, которые размещают в комментариях или присылают личным сообщением номера собственных карт.