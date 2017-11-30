Опрос Клопс.Ru: калининградцы рассказали, часто ли смотрят телевизор

Большинство калининградцев смотрит ТВ-программы часто, однако есть такие, у кого даже нет дома телевизора. Таковы результаты опроса, проведённого на официальной странице Клопс.Ru "ВКонтакте"

В опросе принял участие 4301 человек. Выяснилось, что более трети из них смотрят телевизор несколько раз в день, а 13% — несколько раз в неделю. Очень редко, по случаю телевизор включают 27% опрошенных.



Оказалось, что вообще не смотрят телевизор 16,3% жителей Калининградской области. А у 7,7% даже нет дома такого устройства.



В комментариях читатели отмечают, что часть ТВ-программ смотрят по интернету. Некоторые признались, что включают телевизор для фона, пока занимаются делами по дому, а также выразили недовольство транслируемым контентом.