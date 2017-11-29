Более половины читателей паблика "Вконтакте" Клопс.Ru не одобряют переизбрание Ярошука на пост главы Калининграда — опрос

Более 62% посетителей паблика Клопс.Ru на сайте "ВКонтакте" не одобряют переизбрание Александра Ярошука на пост главы Калининграда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого редакцией портала.

Свыше 20% респондентов затруднились с ответом. Более 17% проголосовавших отметили, что одобряют продление срока полномочий Ярошука.

К этому времени проголосовали 4637 человек.