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Главная Новости Общество

Более половины читателей паблика "Вконтакте" Клопс.Ru не одобряют переизбрание Ярошука на пост главы Калининграда — опрос

20:04
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Более 62% посетителей паблика Клопс.Ru на сайте "ВКонтакте" не одобряют переизбрание Александра Ярошука на пост главы Калининграда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого редакцией портала.
 
Свыше 20% респондентов затруднились с ответом. Более 17% проголосовавших отметили, что одобряют продление срока полномочий Ярошука.
 
 
К этому времени проголосовали 4637 человек.
 

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