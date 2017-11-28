В Калининграде ограбили офис благотворительного центра "Верю в чудо"

В областном центре ограбили офис благотворительного центра "Верю в чудо". ЧП случилось ещё в пятницу, сообщила на своей странице в Facebook руководитель центра София Лагутинская.

Из кабинета украли около 38 тысяч рублей, которые были пожертвованы горожанами для подопечных центра. По словам Лагутинской, этой суммы хватило бы, чтобы отправить ребёнка в сопровождении родителя в Федеральный центр, на покупку нового аспиратора для паллиативного ребёнка с трахеостомой или для оплаты месячной работы двух супермам.

"Дело совсем не в количестве украденных денег. Дело в нечистоплотности людей, которые без угрызений совести забрали пожертвования простых граждан, желающих помочь детям. Забрали деньги, которые могли осчастливить как минимум одного калининградского ребёнка, попавшего в трудную жизненную ситуацию", — написала руководительница благотворительного центра в Facebook.

Заявление о пропаже денег уже направлено в полицию. По факту кражи проводится проверка, сообщила София Лагутинская.