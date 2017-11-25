Калининградская полиция разыскивает 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже

Полиция разыскивает Ларионова Александра Алексеевича 1972 года рождения. Мужчину подозревают в совершении кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Сотрудники уголовного розыска рассчитывают на помощь калининградцев при установлении местонахождения подозреваемого.

Ларионов Александр Алексеевич. Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Все, кому что-либо известно о том, где скрывается Ларионов, могут сообщить эту информацию по телефонам 8 (4012) 552-098, 02, 102, 112, или обратиться в ближайший отдел полиции.