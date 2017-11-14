"Калининград-ГорТранс" к ЧМ-2018 закупит автобусы, чтобы перевозить сотрудников Росгвардии и МВД

"Калининград-ГорТранс" к чемпионату мира по футболу 2018 года купит дополнительные автобусы для перевозки сотрудников Росгвардии и МВД. Об этом во вторник, 14 ноября, во время рабочего выезда журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

К мундиалю закупят 30 белорусских автобусов. Они пополнят парк муниципального "ГорТранса".

"У нас было общение с УМВД и Росгвардией. Им нужны автобусы, чтобы перевозить своих сотрудников во время чемпионата. Мы договорились, что купим для "ГорТранса", а во время ЧМ-2018 техника частично будет задействована для нужд правоохранительных структур", — отметил Алиханов.