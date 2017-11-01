Алиханов рассказал о планах региона забрать себе объекты мелиорации

Власти Калининградской области задумались о том, чтобы забрать себе все объекты мелиорации в регионе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Честно говоря, у нас уже такие радикальные планы забрать всё себе и управлять этим из одного центра. Понятное дело, получая эти деньги от федерации в качестве субвенций, которые они как минимум тратят сейчас", — заявил глава региона.

По словам губернатора, в регионе сейчас огромное количество насосных станций, которые не справляются с нагрузкой или вовсе не работают. В Зеленоградском городском округе такая ситуация сложилась ещё до объявления режима ЧС. У региональных властей есть претензии к работе ряда федеральных учреждений, которые, по их мнению, не справляются с обязанностями.

"Нам тут ФГБУ "Управление "Калининградмеливодхоз" говорит, что у них не хватает денег на электричество. Это всё смешно! Вопрос 20 миллионов рублей", — отметил Алиханов.