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В Калининграде собирают деньги на лечение подростку, упавшему с моста во время селфи

10:54
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В Калининграде собирают деньги на лечение Миши Калинина, который упал с железнодорожного моста на улице Суворова. 
 
Трагедия произошла в августе 2016 года. Гуляя с другом, он упал с железнодорожного моста на ул. Суворова при попытке сделать селфи. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы и поражением электрическим током. По предварительным данным, переходя с одной балки на другую, мальчик задел провод, находившийся под напряжением. От удара током подростка сбросило на железнодорожные пути, он потерял сознание. Дальше была кома, из которой мальчишка вышел с трудом. 
 
До января 2017 года Миша находился в отделении реанимации Калининградской детской областной больницы. После этого при поддержке благотворительного центра "Верю в чудо" Миша посетил отделение восстановительной медицины НИИ Рошаля.
 
Сейчас мальчик находится на постоянном попечении благотворительной хосписно-паллиативной службы "Дом Фрупполо". Мише закупают специализированное зондовое питание и лекарственные препараты. Ему привезли медицинскую кровать и противопролежневый матрац. 
 
Мишу также регулярно навещает паллиативная няня "Верю в чудо". Эта помощь позволяет маме мальчика работать. В семье Калининых она единственный кормилец: отчим мальчика в прошлом году, узнав о трагедии, случившейся с Мишей, перенёс тяжелейший инсульт. В квартире вместе с Мишей, мамой и отчимом, живут ещё 80-летняя бабушка, которая тоже имеет инвалидность I группы, и младший брат Миши, которому всего 13 лет.
 
Сейчас мальчик стал реагировать на голоса, распознавать голоса родных и чужих людей, стал следить за предметами и концентрировать взгляд, выражать движениями недовольство, если ему делают неприятные медицинские манипуляции. Мама очень надеется, что Миша восстановится хотя бы частично, волонтёры пытаются найти центр, который мог бы взять мальчика на реабилитацию.
 
Только на питание и медицинские препараты, которые не выдаются бесплатно государством, на три месяца уходит более 100 000 рублей. Помимо этого, Миша нуждается в противопролежневых подушках с фиксацией, постоянных медицинских расходных материалах (у мальчика стоит гастростома) и частичной оплате медсестры, которая находится с мальчиком, когда мама на рабочей смене.
 
Необходимая сумма составляет 178 тысяч рублей. Подробнее о том, как помочь, — на сайте "Верю в чудо".
 
 

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