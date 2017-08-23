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Главная Новости Общество

Летим в Европу: какие новшества лоукостеров порадуют и огорчат калининградцев

19:40
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Близится сентябрь, и если одни отпускники уже успели отдохнуть летом, то другие только собираются в путешествие, бронируют билеты и пакуют чемоданы. Клопс.Ru собрал новшества, которые крупные лоукостеры предлагают пассажирам.
 
Аэропорты и направления
 
На прошлой неделе открылся после реконструкции аэропорт Вильнюса. Туда вернулась часть рейсов, ранее перенесённых в Каунас. Как сообщает Tut.by, авиакомпания WizzAir уже вернула рейсы в Вильнюс (это прямые перелёты в Грецию, Израиль, Голландию, Италию, Францию, Германию, Грузию, на Украину, в Испанию, Данию, Великобританию и Исландию), а Ryanair, который вообще отменил перелёты по этому направлению на время реконструкции, вернётся в столицу Литвы в сентябре. До реконструкции аэропорта этот лоукостер возил пассажиров из Вильнюса в Бельгию, Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Норвегию, Испанию, Великобританию и на Мальту.
 
WizzAir с 27 августа запускает прямые перелёты из Санкт-Петербурга в Будапешт и обратно. Это первый лоукостер петербургского аэропорта. Кроме того, самолёты этой компании будут летать с конца декабря из Гданьска в Вильнюс, а из Вильнюса — в Марокко. Рейсы из столицы Литвы в Африку будут осуществляться раз в неделю.
 
Компания EasyJet с большой вероятностью увеличит количество слотов в аэропортах Германии в связи с банкротством Air Berlin, пишет "Макс Консалтинг"
 
Регистрация и бронирование
 
С 15 августа авиакомпания WizzAir существенно сократила время бесплатной регистрации для пассажиров. Теперь клиенты, которые не хотят дополнительно платить за регистрацию, могут пройти чек-ин не ранее чем за 48 часов до вылета (раньше это можно было сделать за 30 суток). Правда, это не касается пассажиров, купивших билеты до 15 августа.
 
Новшество создаёт неудобства туристам, которые отправляются в поездку больше чем на двое суток. Как отмечает Delfi.lt, компании-посреднику позвонило не менее 450 обеспокоенных пассажиров, которые хотели разобраться в ситуации с регистрацией. 
 
На прошлой неделе Ryanair и British Airways подняли цены на бронирование мест в салоне, пишет News.Finance.ua. Стоимость услуги может равняться сумме, отданной за сам билет на рейс. Семьи и компании друзей жалуются, что перед ними ставят выбор: значительно потратиться или лететь раздельно.
 
Багаж и ручная кладь
 
WizzAir в середине июля сообщила о решении сделать бесплатным провоз ручной клади и уменьшить вес багажа, пишет Travel.ru. С 29 октября 2017 года при покупке приоритетной посадки, которая стоит пять евро, можно будет бесплатно взять в салон так называемую крупную ручную кладь (размером до 56×45×25 сантиметров и весом до 10 кг). Те, кто уже оплатил провоз таких сумок, могут получить назад 120% от потраченной суммы, однако эти деньги могут пойти только на покупку билетов и услуг авиакомпании. Допустимый же вес багажа при этом будет сокращён с 23 до 20 кг, при этом стоить провоз сумок будет так же, как и раньше (21–24 евро при оплате онлайн и 40 евро при оплате в аэропорту).
 
Компания Ryanair призывает своих пассажиров быть аккуратнее и следовать правилам провоза ручной клади, пишет Delfi.lv. Нередки задержки рейсов из-за пассажиров, которые пытаются пронести в салон слишком большие сумки. Перевозчик напоминает, что за провоз нестандартной ручной клади придётся заплатить в аэропорту 50 евро. Определить разрешённые размеры просто: сумка должна помещаться в рамки, размещённые у стоек регистрации и выходов на посадку. Отметим, что многие пассажиры отдают пронести через контроль чемоданы и большие сумки детям, так как на одного человека положено одно место ручной клади. Как пишет "АиФ", компания Ryanair обеспокоена этой практикой. 
 
А вот проносить в салон алкоголь, купленный в магазинах duty free, можно, однако распивать его в самолёте теперь запрещается. Это связано с большим количеством случаев, когда приходится арестовывать нетрезвых пассажиров.

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