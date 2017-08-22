Прокуратура требует закрыть магазин "Бутыль" на Ленинском проспекте

Прокуратура Ленинградского района Калининграда требует прекратить деятельность магазина "Бутыль" на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" запрещает продавать алкогольные напитки рядом с детскими садами и прочими образовательными учреждениями. Установлено, что детский сад №111 находится на расстоянии около 65 метров от магазина.

При этом разрешенное минимальное расстояние равно 100 метрам. Прокурор района отправил в суд требование прекратить розничную продажу алкоголя в магазине.