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Главная Новости Общество

Калининградская пенсионерка потребовала у директора Центрального рынка перестать продавать бабушкам гнильё (фото)

Автор: Екатерина Медведева
12:57
  2579 3
Калининградская пенсионерка потребовала у директора Центрального рынка открыть павильон со специальными ценами и перестать продавать гнильё. Пожелание пожилая горожанка озвучила в четверг, 20 июля, во время визита на рынок замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова.

Во время прогулки делегации по торговым рядам с овощами директор рынка Сергей Званок рассказывал федеральному чиновнику о ценовой политике и представленном ассортименте.

"Можно выбрать помидор хороший такой, сочный… А можно найти, извините, и для бабушки, который подешевле и, может, где-то подмятый чуть-чуть, и её устроит", — неосмотрительно заявил Званок.
 
В этот самый момент рыжеволосая пенсионерка, внимательно наблюдавшая за чиновником и журналистами, решила вставить слово.

"А можно мне задать вопрос? Когда будет проезд бесплатный? Мне 84 года…" — уверенно начала она.

"Директор рынка вам не может этого сказать", — сообщил пенсионерке Евтухов.

"А, директор рынка! — завопила бабуля. — Бабушкам только гнильё продаёшь! А когда хорошее по акции будет? Для нас, ветеранов войны?"

Тут пенсионерка сунула под нос Евтухову медаль, прикреплённую к своей белой блузе.

"Хорошо. Договорились", — поспешил успокоить пожилую калининградку Званок.

Однако пенсионерку было уже не остановить. Она швырнула целлофановый пакет с покупками под ноги директору рынка и продолжила возмущаться.

"Я член холокоста! Сделай мне будку, где можно купить за мои шесть семьсот пенсии, а? Сделай, пожалуйста! Потому что я хожу, собираю гнильё, которое, ты сказал, бабушкам можно взять. Вот я и взяла гнильё. Вот я и насобирала на полу и пойду… Сделай нам на шесть семьсот, я прошу тебя! Мы заслужили! Почему мы должны есть гнильё? Почему вы так сказали про бабушек? Вы меня расстроили", — заявила пожилая женщина.

"Директор просто сказал, что есть разное качество по разным ценам", — попытался заступиться за директора рынка Евтухов.

"Мы не разные, мы все одинаковые. Бабушки — мы смертники… У меня муж умер, я пошла к депутату, и он мне не дал даже пять копеек!" — не унималась пенсионерка.

Виктор Евтухов распорядился взять у пенсионерки номер телефона и пообещал связаться с ней позже.

"Вы правильно говорите. Мы вас услышали, мы вам поможем", — закрыл тему замминистра и продолжил обход.

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3 комментария Правила комментирования

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Курдер
Курдер #
13:02
Молодец бабушка!!! Они вообще зажрались и ахренели!!!
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Dmitry Egorov
Dmitry Egorov #
14:22
Костюмчик крутой, наверное, как последние 20 лет жизни бабушки стоит.
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CatCar
CatCar #
14:38
судя по взгляду, директор рынка удавил бы эту бабку там же и срочно
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