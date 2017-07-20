Калининградская пенсионерка потребовала у директора Центрального рынка перестать продавать бабушкам гнильё (фото)

Калининградская пенсионерка потребовала у директора Центрального рынка открыть павильон со специальными ценами и перестать продавать гнильё. Пожелание пожилая горожанка озвучила в четверг, 20 июля, во время визита на рынок замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова.



Во время прогулки делегации по торговым рядам с овощами директор рынка Сергей Званок рассказывал федеральному чиновнику о ценовой политике и представленном ассортименте.



"Можно выбрать помидор хороший такой, сочный… А можно найти, извините, и для бабушки, который подешевле и, может, где-то подмятый чуть-чуть, и её устроит", — неосмотрительно заявил Званок.

В этот самый момент рыжеволосая пенсионерка, внимательно наблюдавшая за чиновником и журналистами, решила вставить слово.



"А можно мне задать вопрос? Когда будет проезд бесплатный? Мне 84 года…" — уверенно начала она.



"Директор рынка вам не может этого сказать", — сообщил пенсионерке Евтухов.



"А, директор рынка! — завопила бабуля. — Бабушкам только гнильё продаёшь! А когда хорошее по акции будет? Для нас, ветеранов войны?"



Тут пенсионерка сунула под нос Евтухову медаль, прикреплённую к своей белой блузе.



"Хорошо. Договорились", — поспешил успокоить пожилую калининградку Званок.



Однако пенсионерку было уже не остановить. Она швырнула целлофановый пакет с покупками под ноги директору рынка и продолжила возмущаться.



"Я член холокоста! Сделай мне будку, где можно купить за мои шесть семьсот пенсии, а? Сделай, пожалуйста! Потому что я хожу, собираю гнильё, которое, ты сказал, бабушкам можно взять. Вот я и взяла гнильё. Вот я и насобирала на полу и пойду… Сделай нам на шесть семьсот, я прошу тебя! Мы заслужили! Почему мы должны есть гнильё? Почему вы так сказали про бабушек? Вы меня расстроили", — заявила пожилая женщина.



"Директор просто сказал, что есть разное качество по разным ценам", — попытался заступиться за директора рынка Евтухов.



"Мы не разные, мы все одинаковые. Бабушки — мы смертники… У меня муж умер, я пошла к депутату, и он мне не дал даже пять копеек!" — не унималась пенсионерка.



Виктор Евтухов распорядился взять у пенсионерки номер телефона и пообещал связаться с ней позже.



"Вы правильно говорите. Мы вас услышали, мы вам поможем", — закрыл тему замминистра и продолжил обход.