"Животные не мультяшные пушистики": что думают в Калининграде о предложении запретить контактные зоопарки

В среду, 12 июля, Госдума планировала рассмотреть во втором чтении проект закона "Об ответственном отношении к животным", который, в частности, предлагает запретить в России контактные зоопарки — места, куда можно прийти, чтобы погладить и обнять домашних и диких зверей. Однако рассмотрение законопроекта было перенесено на осень . Клопс.Ru узнал, почему в принципе возник вопрос о запрете контактных зоопарков, как в таких местах должны содержаться животные и есть ли польза для детей от подобных развлечений.



Светлана Соколова,

директор Калининградского зоопарка

"Если мы говорим о содержании диких животных в неволе, то главный вопрос — зачем это делать. Во всех развитых странах такое содержание возможно, только если виду грозит исчезновение. А контактные зоопарки служат исключительно коммерческим целям.



Мы должны понимать, что такие заведения, особенно расположенные в торговых центрах, никогда не смогут создать нормальных условий для животных. Обязательно должен быть свежий воздух — а вы понимаете, что в торговых центрах его нет. У лисиц должна быть возможность копать, у птиц — перелетать с ветки на ветку. Там идеально пустые вольеры, в лучшем случае какая-нибудь ветка. Никто не сможет убедить меня в том, что животное, которое не может уйти в укрытие, не испытывает стресса от того, что к нему прикасаются десятки и сотни рук за день.



Зверя нельзя заставить жить по регламенту, установленному человеком. В контактных зоопарках говорят, что у них есть часы отдыха для животных. Это псевдозабота: звери не солдатики на плацу, за которых решают, когда они хотят есть, пить, общаться с людьми. Их искусственно загоняют в жёсткие рамки.



Очень часто можно слышать, что контактные зоопарки занимаются просветительской работой, учат детей взаимодействовать с животными. Но их помещения оформлены мультяшными героями, персонажами из сказок — где здесь приучение к уважению? Там приходит мысль, что животные — это мультяшные пушистики. И дети, когда встретят в лесу лисицу, не будут знать, что эта лисица может укусить. Не должно быть никаких контактов ни с лисами, ни с кабанами.



На глобальном уровне контактные зоопарки однозначно во вред виду как таковому. Изъятие животных из природной среды должно быть регламентировано Росприроднадзором. На редкие виды нужно получать разрешение, которое выдаётся в Москве, должны иметься документы на перемещение через границу. И мне очень жаль, что на федеральном уровне этот вопрос никак не отрегулирован.



Закон об ответственном отношении к животным бесконечно откладывают. Там не были учтены интересы охотников. Я считаю, что притравка, обучение собак на живых зверях — это неприемлемо. Есть другие методики обучения, более сложные, но без живых жертв, у которых нет возможности даже уйти. Закон опять загоняется в тупик.



Во всём мире идёт запрет на передвижные зверинцы, на использование диких животных в цирке. В цивилизованном обществе это недопустимо".



Ольга Войт,

специалист по связям с общественностью контактного зоопарка в Калининграде



"Я выскажу своё личное мнение в данную секунду. Насколько контактные зоопарки могут быть опасны для животных — это зависит от того, как серьёзно относиться к их содержанию и как бережно обращаться с животными.



По большому счёту, как показывают практика и последние новости, в России зачастую встречаются всякие неприятные ситуации, в особенности в передвижных зверинцах. Причина — безответственный подход у тех, кто организует зверинцы и зоопарки.



У нас у каждого животного есть своё личное пространство, в каждом вольере у всех животных есть домики, где они могут укрыться. К тому же мы не допускаем посетителей, если животные не в настроении, или спят, или просто отдыхают. К животным пускаем в зависимости от их активности, когда они захотят общаться. Некоторые животные вообще спят большую часть суток. Например, хорьки по 20 часов в сутки спят.



Чтобы животным вредили осознанно — случаев не было у нас. Просто некоторые люди не понимают, что звери — это не игрушка, и остаются недовольны, если животные спят и к ним не пускают. У нас ко всем зверям можно заходить только в сопровождении смотрителя.



Запретами проблему не решишь. Кому надо — тот будет работать под другой вывеской, а может, прикрываясь зоомагазином или ещё чем-то. А нормальное регулирование, конечно, необходимо. Мы за стандартизацию и лицензирование этой деятельности".

Александр Пятикоп,

депутат Госдумы

"Калининградская областная дума обратилась ко мне с просьбой представить интересы законодателей региона. На заседании профильного комитета подготовили законодательную инициативу от калининградской областной думы, в ней восемь поправок.



Во время предвыборной кампании ко мне неоднократно обращались представители различных общественных организаций по защите животных. Сейчас будут созданы рабочие группы по доработке законопроекта ко второму чтению, чтобы учесть по максимуму все замечания, которые поступили в Государственную думу — они достаточно противоречивы. На осенней сессии законопроект будет рассмотрен, ну а дальше должно быть обсуждение в Совете Федерации, и после этого закон должен быть подписан президентом.



Есть системные проблемы, которые необходимо решать. Это не частные случаи, это вопросы, которые требуют ответов. Законопроект осенью должен быть рассмотрен, и точка должна быть поставлена".