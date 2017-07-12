Эксперты: у калининградских кадров завышенные ожидания

Калининградские работодатели сталкиваются с недостатком квалифицированных кадров. Как сообщает РБК , такое мнение высказали участники круглого стола на тему привлечения инвестиций в экономику Калининграда.

По словам главы калининградского филиала банка ВТБ Елены Шендерюк, особенно остро в регионе стоит вопрос с экономистами, финансистами, управленцами и представителями технических специальностей. В числе причин она назвала изолированность региона, недостаточный уровень подготовки в учебных заведениях и отток молодёжи в Москву и Санкт-Петербург.

"Я могу по нашему опыту сказать, что сегодня часто приезжие кадры по уровню квалификации, уровню ментальности, запросов по заработной плате, готовности к более интенсивному труду превосходят наши калининградские кадры, у которых завышенные ожидания. Есть проблемы с точки зрения образовательного подхода и подготовки вузов Калининградской области. Мы сталкиваемся с большими сложностями, не можем найти людей, у нас очень часто вакансии бывают открытыми по этой причине", — заявила Шендерюк.

Вице-президент "Автотора" Михаил Плюхин назвал кадровую проблему напрямую связанной с темой инвестиций. По его мнению, кадровый голод может негативно сказаться на интересе инвесторов.

"Мы говорим о том, что к нам приходят инвестиции, к нам приходят партнёры, но кто будет это делать? — отметил предприниматель. — Согласно анализу, у нас есть два сценария, и оба эти сценария говорят о том, что трудоспособное население в средней перспективе пяти лет будет снижаться. Официально прогнозируется, что нам каждый год будет не хватать от трёх до пяти тысяч квалифицированных рабочих. Мы находимся в этом тренде снижающемся. Но мы же говорим о стабильности — хотя бы о 5–7-летней перспективе".