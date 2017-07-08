Калининградским аграриям показали шоу "АMAZONов"

Праздник для сельхозпроизводителей области устроила компания ООО "Долгов Агро Тех" в минувшую пятницу, 7 июля.

Ставший традиционным "Полевой день качества" в этот раз прошел на одном из полей агрохолдинга "ДолговГрупп" в Гусевском районе и стал самым масштабным за последние несколько лет.

Эксклюзивный дистрибьютор сельхозтехники "AMAZONE" в Калининградской области, компания "Долгов Агро Тех", продемонстрировала калининградским сельхозпроизводителям возможности новейшей техники мирового уровня в полевых условиях.

Десяток мощных тракторов под восторженные аплодисменты зрителей с ревом проносились мимо гостей, кружились и буквально вгрызались в землю стальными зубьями. Модернизированные сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины вызывали неподдельный интерес у калининградских аграриев. После демонстрационного показа они деловито замеряли глубину вспашки, рассматривали итоги тестовых опрыскиваний и живо интересовались техническими возможностями машин. Каждый желающий мог сесть в кабину и провести небольшой тест-драйв на поле.

Особенный восторг у гостей мероприятия вызвал гигант — прицепной опрыскиватель "UX 11200" (единственная машина в области с невероятно большим объёмом бака в 11.200 литров) и размахом штанги до 40 метров в ширину.

Как рассказал директор компании ООО "Долгов Агро Тех" Евгений Селифонов, предприятие сегодня является единственным официальным представителем фирмы "AMAZONE" в Калининградской области и занимается продажей полнокомплектной и навесной техники этого бренда.

"Также мы предлагаем местным аграриям полное сервисное обслуживание и оригинальные запчасти для машин", — пояснил он. — За пять лет калининградские сельхозпроизводители смогли оценить по достоинству преимущества работы с "AMAZONE" и предпочитают покупать только эту высокопроизводительную технику. В регионе практически не осталось подворий, где не было бы хоть одной машины этого бренда. Нам удалось охватить порядка 90% всех сельских хозяйств в области. И что особенно показательно: именно в нашем регионе все технические новинки в области обработки пахотных земель появляются первыми и далее распространяются по стране.

Помимо зрелищной демонстрации возможностей модернизированных "AMAZONов" перед гостями "Полевого дня качества" выступили представители одного из лидеров производства средств защиты растений и семеноводства компании "Sengenta". Они рассказали об опытах, которые производились в этом году над полевыми культурами, и специфике обработки и защиты урожая в непростых климатических условиях.

"Побольше бы таких зрелищных и познавательных событий. Это большая поддержка для всего нашего сельского хозяйства", — заметил один из фермеров, проходя мимо нашего корреспондента.

Завершился "Полевой день качества" торжественным обедом с дегустацией продуктов от агрохолдинга "ДолговГрупп", а также фотосессией на фоне великолепных "AMAZONов".