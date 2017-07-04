Калининградское правительство представило программу имущественной поддержки предпринимателей

Министерство промышленной политики, развития предпринимательства и торговли представило проект программы имущественной поддержки малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Экспертные заключения по документу будут приниматься до 11 июля. В проекте постановления, который получил название "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении государственного имущества Калининградской области", правительство постановляет утвердить перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим их структуру.

Предполагается, что имущество можно будет получить по льготным ставкам арендной платы.

Формировать и вести перечень будет Агентство по имуществу Калининградской области. В него войдут земельные участки, здания, строения, сооружения,

нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь и инструменты, свободные от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав предпринимателей. При этом не войдёт в список имущество, находящееся в государственной собственности Калининградской области, ограниченное в обороте, входящее в состав жилого фонда, признанное аварийным и подлежащее сносу или реконструкции или включённое в план приватизации госимущества региона.

Имущество, включённое в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность.

Имущество могут исключить из перечня, если оно остаётся невостребованным субъектами предпринимательства в течение двух лет, или если его использование невозможно ввиду неудовлетворительного технического состояния. Сюда входят повреждение, уничтожение в результате пожара, аварии, стихийного бедствия и иных причин. Также в список не может входить имущество, в отношении которого принято решение об использовании для государственных нужд. В случае, если право государственной собственности Калининградской области на имущество прекращено по решению суда или в ином законном порядке, оно тоже не может числиться в перечне.

В течение десяти рабочих дней с момента утверждения перечень должен быть опубликован в средствах массовой информации Калининградской области. В течение пяти рабочих дней он появится на информационном ресурсе правительства Калининградской области.

Как следует из документа, проведением аукциона будет заниматься комиссия, созданная Конкурсным агентством Калининградской области. В состав комиссии войдёт представитель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Калининградской области. Аукционы будут проводиться в течение одного года с даты включения государственного имущества в перечень при наличии обращения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Минимальную цену договора аренды будут устанавливать на основании отчёта об оценке, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. Договор аренды предполагает возможность льгот. В первый год это 40% от размера арендной платы, установленной по результатам аукциона. Во второй год аренды это 60% от размера арендной платы. В третий год льготы составят 80%, в четвёртый и последующие – 100% от размера арендной платы.

Договоры аренды госимущества Калининградской области будут заключаться на пять лет. Срок может уменьшиться на основании заявления лица, заключающего договор.