Мошенники обманули "Почту России", бесплатно перевозя отправления на сотни миллионов рублей
"Почта России" стала жертвой мошенников, которые умудрились бесплатно перевезти почтовых отправлений на несколько сотен миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
"Сотрудниками службы безопасности "Почты России" проведена масштабная операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтённых и неоплаченных почтовых отправлений. Ущерб, причинённый государству, составил сотни миллионов рублей. Все материалы по данным фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", — заявил сотрудник пресс-службы "Почты России".
В незаконном подбрасывании неучтённых посылок подозревают одну некоммерческую компанию и находящихся с ней в сговоре сотрудников железнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево.
Раскрыть схему удалось благодаря внедрению на предприятии современных IT-систем в процесс обработки почтовой корреспонденции и тщательному анализу поступающих данных о количестве и маршрутах доставки почтовых отправлений. С компанией-консолидатором отношения прекращены, в "Почте России" хотят требовать отозвать у мошенников лицензию.
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