В Калининграде перевозчика оштрафовали за то, что его автобус сошёл с маршрута до полуночи
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Калининградского перевозчика — компанию ООО "Вест Лайн" — оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение расписания. Об этом Клопс.Ru сообщили в комитете городского хозяйства городской администрации.
Жительница микрорайона Совхозного пожаловалась главе города Александру Ярошуку на расписание автобуса №48 (спорткомплекс "Янтарный" — пос. Совхозное). Согласно утверждённому перевозчиком расписанию, последний автобус должен выполнять рейс в 21:48. Но по словам местной жительницы, часто транспорт в это время уже не приезжает.
"Проверка работы предприятия подтвердила нарушение в расписании, будем следить за этой компанией в дальнейшем", — прокомментировал Клопс.Ru глава комитета Юрий Кондратьев.
Согласно подписанному с администрацией соглашению, городские автобусы должны быть на линии до полуночи. И завершать свой рейс на конечной станции.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.