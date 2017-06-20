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В Калининграде перевозчика оштрафовали за то, что его автобус сошёл с маршрута до полуночи

17:40
  615 0
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Калининградского перевозчика — компанию ООО "Вест Лайн" — оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение расписания. Об этом Клопс.Ru сообщили в комитете городского хозяйства городской администрации.
 
Жительница микрорайона Совхозного пожаловалась главе города Александру Ярошуку на расписание автобуса №48 (спорткомплекс "Янтарный" — пос. Совхозное). Согласно утверждённому перевозчиком расписанию, последний автобус должен выполнять рейс в 21:48. Но по словам местной жительницы, часто транспорт в это время уже не приезжает.
 
"Проверка работы предприятия подтвердила нарушение в расписании, будем следить за этой компанией в дальнейшем", — прокомментировал Клопс.Ru глава комитета Юрий Кондратьев.
 
Согласно подписанному с администрацией соглашению, городские автобусы должны быть на линии до полуночи. И завершать свой рейс на конечной станции. 
 

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