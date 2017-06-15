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Главная Новости Общество

Путин назвал протестные акции нормальным явлением для демократии

16:44
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Архив Клопс.Ru
Президент России Владимир Путин после "Прямой линии" назвал протестные акции нормальным для демократического общества явлением. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ТАСС.
Думаю, что это правильный, хороший способ донести до любой власти в любой стране, в том числе в России, точку зрения людей, которые не согласны в чём-то с действующими властями, — сказал президент.
Глава государства отметил, что любые формы протеста должны оставаться в рамках закона. Он подчеркнул, что не приветствует проведение акций в качестве обострения ситуации или "самораскрутки". "Это делается не для улучшения ситуации в стране, не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит и люди стоят, не для того, чтобы решить проблему людей, а чтобы решить свои собственные вопросы, связанные с саморекламой", — заключил Путин.

12 июня в несогласованной публичной акции на Ленинском проспекте в Калининграде приняли участие около 400 человек. 45 граждан задержали за нарушение правопорядка. Один из участников мероприятия рассказал, что вышел на улицу, чтобы поддержать идею борьбы с коррупцией.

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1 комментарий Правила комментирования

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Alibaba
Alibaba #
17:59
у некоторых протестные акции это цель жизни , так сказать бзик.
во времена царствования ЕБН было в 10ки раз хуже, но никаких "навальных" и ему подобного г@вна не было, потому как госдеп весь происходящий бедлам в России устраивал.
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