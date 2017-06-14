В Калининградской области проходят встречи с детскими писателями из Москвы и Петербурга

В Калининградской области в рамках книжного фестиваля проходят встречи с писателями

В городах Калининградской области писатели проводят встречи с читателями в рамках фестиваля "Лето с книгой — 2017". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Фестиваль проводится уже в седьмой раз Калининградской областной детской библиотекой им. А.П. Гайдара. Для встреч с жителями региона приехали детские писатели Мария Ботева, Дарья Доцук из Москвы и Алексей Шевченко из Санкт-Петербурга. К ним присоединились калининградские авторы Ирина Каюкова и Лариса Прибрежная.



Встречи проходят в Калининграде, Балтийске, Зеленоградске, Светлом, Гурьевске, Пионерском, Советске, Полесске, Ладушкине, Мамоново, Краснознаменске, Гвардейске, Озёрске, Черняховске и Гусеве.



14 июня Алексей Шевченко встречается с юными читателями в Балтийске и Светлом, Мария Ботева выступит в Зеленоградске и Пионерском, Дарья Доцук — в Гурьевске и Полесске. В четверг, 15 июня, Дарья Доцук встретится с читателями Гвардейска и Гусева, творческие встречи с Марией Ботевой пройдут в Советске и Краснознаменске, Алексей Шевченко приедет в Ладушкин и Мамоново, калининградские писатели посетят Черняховск и Озёрск. Литературный фестиваль завершится 16 июня.