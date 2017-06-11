В США умер первый исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст

Уэст скончался в Лос-Анджелесе в пятницу, 9 июня. Ему было 88 лет. Последние годы он страдал от лейкемии.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao — Adam West (@therealadamwest) June 10, 2017

Актёр сыграл супергероя в телевизионном сериале, который показывали с 1966 по 1968 годы. Сериал был основан на комиксах.