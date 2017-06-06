Формула янтарной кислоты и Кант: организаторы Дня города презентовали новую эмблему праздника

Организаторы Дня города презентовали новую эмблему праздника в этом году. Во вторник, 6 июня, на пресс-конференции в городской администрации её показали журналистам.

"Калининград привлекает всё больше туристов, и по задумке новая эмблема должна была быть не только визуально приятная, но и познавательная. Несколько фактов, которые мы внесли в эмблему, позволяют даже калининградцам узнать чуть больше о родном городе. Мы решили добавить даже формулу янтарной кислоты. Здесь Кант, Дом Советов и другие символы", — пояснила пресс-атташе Дня города — 2017 Оксана Акмаева.