Славским школьникам готовили еду в кастрюлях без покрытия и на выщербленных тарелках
Представители прокуратуры Славского района вместе с уполномоченными от Роспотребнадзора проверили организацию питания школьников в нескольких районах и нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Проверка выяснила, что ООО "Ланч", которое занимается организацией питания детей в различных учебных заведениях, не соблюдает правила и нормы. При поверке организации питания детей в МБОУ "Славская СОШ" оказалось, что у общества отсутствует декларация соответствия на мясо курицы механической обвалки. На ёмкости для соуса обнаружили вмятину, а внутренняя поверхность кастрюли "для второго блюда" оказалась без покрытия.
В МБОУ "Прохладненская СОШ" в производственном помещении пищеблока не оборудованы моечные ванные подводкой горячей воды, а солёные огурцы хранятся при комнатной температуре, хотя условия хранения для них определены производителем при температуре от 0 до 6 °С.
Аналогичные нарушения санитарных правил и норм выявлены в тимирязевской, ясновской и большаковской средних школах. На складе в последней из перечисленных школ сухие продукты (мука, сахар, крупы, макаронные изделия, сухофрукты, специи) хранятся в условиях повышенной влажности вследствие нарушения дренажной системы — в помещение поступают грунтовые воды, а в холодильнике для гастрономии хранятся замороженные сосиски, используются столовые тарелки со сколами по краям.
После проверки прокурор района возбудил дела об административном правонарушении в отношении заведующих производством школьных столовых (по ст. 6.6. КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).
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