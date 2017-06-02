Жителю Зеленоградска, простудившемуся в туравтобусе, присудили компенсацию морального вреда

В Зеленоградске местный житель добился взыскания компенсации с туристической компании за поездку на непрогретом автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.
Мужчина обратился в суд с иском о расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. В обосновании он указал, что в декабре 2016 года приобрёл путёвку в Словакию стоимостью 11 900 рублей. В день отъезда в Россию туристам подали автобус с неработающим отоплением. Через полчаса после начала движения истец замёрз, и водитель вернулся к отелю. Прогрев автобус, водитель продолжил путь, но истец простудился и после возвращения домой прошёл курс лечения.
"Поскольку туроператор нарушил права истца как потребителя, суд пришел к выводу о необходимости взыскания в пользу истца компенсации морального вреда и штрафа на основании статей 13, 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.
Суд взыскал с туристической компании компенсацию морального вреда в размере четырёх тыс. рублей. Оператора также обязали уплатить штраф в размере двух тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что истец требовал у турфирмы
180 тыс. рублей. В эту сумму входила стоимость путёвки, моральная компенсация и компенсация материального ущерба.
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