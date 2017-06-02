"Вы не умеете работать с вином": эксперт о проблемах калининградских ресторанов

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман во время своего весеннего визита в Калининград составил портрет региональной стритфуд- и ресторанной сферы города. "Твой Бро" узнал у гостя, какие плюсы и минусы для себя он выделил в обоих направлениях и что нужно предпринять региональным рестораторам, чтобы выйти на более высокий уровень, чем сейчас.



Во время интервью Леонид Гелибтерман рассказал, что в последние дни августа в Калининграде планируется проведение международного форума по гастрономическому туризму под эгидой Всемирной туристской организации ООН, акцент которого будет направлен на уличную еду — стритфуд. Отвечая на вопрос, почему для проведения мероприятия был выбран именно наш город, эксперт приводит следующее: "Любой проект всегда начинается с людей, которые им горят. У вас эти люди есть. Кроме того, региональное правительство в лице министра туризма это дело активно поддерживает на разных уровнях. Плюс у вас наработан определённый позитивный опыт. Суммируя это всё — почему бы не Калининград?".





Фото: предоставлено "Твоим Бро"

Одним из основных минусов Леонид Владимирович называет некомпетентность рестораторов в отношении винных напитков: "Никто в тех местах, которые я посетил, у вас не умеет работать с вином. Начиная даже с винных карт. И официанты (а сомелье я ни в одном месте не встретил) боятся вина, они не умеют его продавать". Гурман также выделил и положительные моменты: "У вас официанты "живые". По ресторану ходит не функция, а человек. Даже если он ошибается, возникает желание ему подсказать".





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