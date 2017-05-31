Каменная тортилья и изобилие перца: критик "Твоего Бро" побывал в мексиканском ресторане On Fire

Портал "Твой Бро" продолжает рейды по городским заведениям общепита с целью оценить их уровень и качество обслуживания. Посещение ресторана On Fire, расположенного в ТРЦ "Европа" и культивирующего мексиканскую кухню, оставило эксперта в смешанных чувствах.

"В самом начале меню, словно эпиграф к школьному сочинению, красуется прелюбопытнейшее сообщение, с чем лично я сталкиваюсь впервые, – рассказывает критик. – Суть его сводится к тому, чтобы посетители, осознав всю опасность "прикосновения к запретному плоду", после не пеняли на ресторан, обвиняя его в желудочных коликах. Здорово, не правда ли?"

О поданных блюдах в отзыве рассказывается во всех подробностях: "Цельного вкуса салата "Юкотека" я не уловил. Крупного сорта красная фасоль, очевидно, переваренная и потому жёсткая, вкуса практически не имела. Помидоры же, пустившие сок, имели свой обычный томатный вкус, абсолютно ни с чем не гармонируя. И над всем этим вновь безраздельное господство перца… Вдобавок тортилья, которая призвана было выполнять роль хлеба, оказалась по твёрдости схожа с бетонным горшком для цветов в городском парке и невозможна к употреблению".