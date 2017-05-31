Каменная тортилья и изобилие перца: критик "Твоего Бро" побывал в мексиканском ресторане On Fire

Портал "Твой Бро" продолжает рейды по городским заведениям общепита с целью оценить их уровень и качество обслуживания. Посещение ресторана On Fire, расположенного в ТРЦ "Европа" и культивирующего мексиканскую кухню, оставило эксперта в смешанных чувствах.
"В самом начале меню, словно эпиграф к школьному сочинению, красуется прелюбопытнейшее сообщение, с чем лично я сталкиваюсь впервые, – рассказывает критик. – Суть его сводится к тому, чтобы посетители, осознав всю опасность "прикосновения к запретному плоду", после не пеняли на ресторан, обвиняя его в желудочных коликах. Здорово, не правда ли?"
О поданных блюдах в отзыве рассказывается во всех подробностях: "Цельного вкуса салата "Юкотека" я не уловил. Крупного сорта красная фасоль, очевидно, переваренная и потому жёсткая, вкуса практически не имела. Помидоры же, пустившие сок, имели свой обычный томатный вкус, абсолютно ни с чем не гармонируя. И над всем этим вновь безраздельное господство перца… Вдобавок тортилья, которая призвана было выполнять роль хлеба, оказалась по твёрдости схожа с бетонным горшком для цветов в городском парке и невозможна к употреблению".
О том, что ещё отметил для себя ресторанный критик во время трапезы в On Fire, читайте на портале "Твой Бро".
Ранее "Твой Бро" рассказывал о впечатлениях от посещения ресторана Dolce Vita
и блюдах авторского меню шеф-повара из Манчестера в "Резиденции королей"
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.