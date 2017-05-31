Глава Роскачества: Ни в одном российском продукте не выявлено ГМО

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в российских продуктах нет нитратов и ГМО. Об этом сообщает "РИА Новости".



"ГМО потребителям опасаться точно не стоит, наша страна в этом плане, как принято говорить, "чистая от ГМО". Генную модификацию мы не выявили ни в одном продукте... Также не подтверждены мифы о нитратах в овощах или сальмонелле в яйцах — для каких-то стран этот страх оправдан, но, к счастью, не для России", — рассказал Протасов.



Результаты исследований опровергли и данные о том, что курицу обрабатывают хлором. Не во всех продуктах содержится пальмовое масло. Его не нашли в сгущённом молоке.



Глава Роскачества рекомендовал россиянам быть осторожнее при покупке товаров, для хранения которых необходимы особые условия. "У нас в России сегодня очень остро стоит проблема так называемой холодной цепочки, когда в процессе перевозки товара от предприятия до магазина товар может испортиться из-за сбоя температурного режима. И производитель будет в этом совершенно не виноват", — подчеркнул Протасов. Он посоветовал смотреть на датчик температуры в холодильниках магазинов.