Лже-управленцы разослали жителям Сельмы письма об отключении газа, света и воды

В пятницу, 26 мая, жильцы нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Сельма обнаружили у себя в почтовых ящиках письма с угрозами отключить свет, газ и воду, которые якобы разослала их управляющая компания. Об этом Клопс.Ru рассказали жители, получившие листовки.

На альбомном листке управляющая компания "Сельма" доводила до собственников квартир в некоторых подведомственных ей домах, что лишит их коммунальных ресурсов. Отключение будет действовать до тех пор, пока жильцы не отзовут своё послание с требованием лишить УК лицензии, которое было отправлено в региональное правительство. В письме указывался список домов, чьи жильцы поставили подпись под документом.

Кадр видеозаписи очевидца

"За распространение лжи и клеветнических измышлений о нашей компании на неопределённое время будет отключена подача природного газа, электроэнергии и холодного водоснабжения. Санкции продлятся до момента написания жалобщиками опровержения собственной клеветы, доставки опровержения в вышеперечисленные органы и размещение опровержения на сайте, где в данный момент находится текст ни на чем не обоснованной жалобы", — говорится в послании.

Фотографии с письмом от управдома попали в соцсети, где пользователи принялись активно обсуждать происшествие. Так, член Общественной палаты Калининградской области, руководитель рабочей группы по ЖКХ, директор компании "Центр жилищного просвещения" Ольга Аринцева предположила, что ни одна вменяемая управляющая компания такие письма рассылать бы не стала.

Руководство самой УК "Сельма" опровергло причастность компании к рассылке подобных оповещений с угрозами. Компания даже разместила информацию об этом на своём официальном сайте

"Конечно же мы к этому не причастны. Кто-то ночью эти бумажки по ящикам распихал, а нам сегодня с утра уже начались звонки от жителей. Причём большинство сразу поняли, что мы подобных писем не писали, поэтому звонили, чтобы просто посочувствовать", — сообщил Клопс.Ru генеральный директор УК "Сельма" Игорь Орев.

Жалоба от жителей в министерство ЖКХ Калининградской области действительно была отправлена. Однако, как уверяет Орев, подписи жильцов под ней по большей части недействительны, а другие собраны нечестным образом.

"По многим указанным в подписном списке адресам люди с такими фамилиями не проживают. Другие жильцы, чьи подписи значатся в документе, рассказали, что ставили подписи не под документом с просьбой об отзыве лицензии у нашей компании, а просто участвовали в опросе о том, довольны ли они работой УК и даже не догадывались, куда в итоге направят листы с их автографами", — говорит Игорь Орев.

Гендиректор УК "Сельма" предполагает, что и письмо от жильцов в правительство, и рассылка оповещений с угрозами – дело рук конкурентов.

"Я уже общался с женщиной, которая относила жалобу жильцов в министерство ЖКХ — это действительно собственница квартиры в подведомственном нам доме. Но она сама подписи не собирала и говорит, что отправить письмо "ее попросили". То есть какие-то лица, скорее всего хорошо известные и нам и ей, убедили женщину в том, что необходимо сменить управдома и сделать это можно только таким способом. Большинство собственников с ней не согласно и мне даже сегодня сказали, что жильцы собираются собирать подписи в нашу защиту", — заключил Орев.