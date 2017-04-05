"Левада-центр": деятельность Медведева на посту премьер-министра не одобряют рекордное количество россиян
Большинство россиян не одобряют деятельность правительства страны и его председателя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого "Левада-центром".
Более 57% респондентов в марте 2017 года заявили, что не одобряют деятельность председателя правительства. Этот показатель — самый высокий среди зафиксированных с 2006 года. О том, что одобряют деятельность Медведева, сказали 42% россиян. Не смогли дать ответ 2% участников опроса.
Более половины респондентов заявили, что не одобряют и деятельность правительства страны. Так сказали 55% опрошенных. 43% россиян сообщили об одобрении деятельности кабмина. Не смогли определиться 1% участников опроса.
Большая часть россиян по-прежнему одобряет деятельность президента Владимира Путина. Об этом сказали 82% респондентов. 12% россиян высказали противоположную точку зрения, не смогли дать ответ 1% опрошенных.
Вопросы людям старше 18 лет задавали с 31 марта по 3 апреля. Всего ответы дали 1 600 россиян.
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