В Балтийске местные жители спасли тюленёнка (фото)
Фото "Вестник Балтийска" / Оксана Ляшенко
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Жители Балтийска обнаружили на камнях набережной тюленёнка и оказали ему помощь. Об этом сообщает газета "Вестник Балтийска".
Детёныша нашли мужчины, которые находились неподалёку. Они угостили малыша салакой и стали звонить в различные службы, чтобы специалисты приехали на место. Один из местных жителей по имени Анатолий три часа провёл рядом со зверьком, охраняя его от любопытных. В итоге участие в судьбе животного, помимо прохожих, приняли сотрудники администрации Балтийска, МБУ "Благоустройство", городской ветслужбы, Калининградского зоопарка и Росприроднадзора.
Тюленёнка при помощи специальных устройств погрузили в машину и транспортировали в безопасное место, подальше от людей.
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