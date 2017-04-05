В Балтийске местные жители спасли тюленёнка (фото)

Жители Балтийска обнаружили на камнях набережной тюленёнка и оказали ему помощь. Об этом сообщает газета "Вестник Балтийска".



Детёныша нашли мужчины, которые находились неподалёку. Они угостили малыша салакой и стали звонить в различные службы, чтобы специалисты приехали на место. Один из местных жителей по имени Анатолий три часа провёл рядом со зверьком, охраняя его от любопытных. В итоге участие в судьбе животного, помимо прохожих, приняли сотрудники администрации Балтийска, МБУ "Благоустройство", городской ветслужбы, Калининградского зоопарка и Росприроднадзора.



Тюленёнка при помощи специальных устройств погрузили в машину и транспортировали в безопасное место, подальше от людей.