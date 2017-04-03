ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к политике Лукашенко по отношению к РФ

Большая часть россиян испытывает положительные чувства по отношению к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



35% респондентов сказали, что испытывают уважение к главе соседнего государства, о симпатии к Лукашенко сказали 17% опрошенных, столько же россиян испытывают к политику доверие. О чувстве надежды сказали 9% граждан, о восхищении — 3% участников опроса. 1% граждан сказали, что испытывают любовь к Александру Лукашенко.



Среди негативных чувств 12% граждан сказали о недоверии президенту Белоруссии, 6% — о разочаровании, 3% выразили антипатию, 3% — скепсис, 2% осуждают Лукашенко. Среди нейтральных чувств, которые вызывает глава соседнего государства, россияне назвали безразличие. Так ответили 24% опрошенных. Ещё 5% затруднились ответить.



Говоря об отношении к Александру Лукашенко, большая часть опрошенных заявили, что им не во всём нравится президент Белоруссии, но выбор народа соседнего государства они уважают. 27% россиян сказали, что с симпатией относятся к главе соседней страны. О том, что Белоруссии нужен более достойный президент, сказали 12% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 7% граждан.