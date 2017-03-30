Глава регионального МЧС: Жители Калининградской области не подлежат эвакуации в случае ЧС

Жители Калининградской области не подлежат эвакуации в случае ЧС. Об этом в программе "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда — Калининград" заявил руководитель главного регионального управления МЧС Алексей Бирюков.

"Жители области не подлежат эвакуации. Есть бомбоубежища, есть пункты эвакуации на территории Калининградской области. По радио будут объявлены пункты сбора людей, а оттуда мы уже будем их эвакуировать за пределы городов. Люди будут из Калининграда, из городов области вывезены в места базирования. Я думаю, у нас достаточная группировка Минобороны здесь, так что нам меньше всего надо бояться", — подчеркнул генерал-майор. По словам главы регионального МЧС, специальные оповещения в случае опасности будут рассылаться через трёх основных сотовых операторов: "Мегафон", "МТС", "Билайн".

Бирюков также отметил, что численность личного состава сотрудников МЧС по Калининградской области сопоставима с численностью состава по Ленинградской области.