Путин подписал закон о переписи населения в интернете
Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проводить Всероссийскую перепись населения в интернете. Об этом сообщает "РИА Новости".
Новый закон позволит гражданам выбирать, как им удобнее принять участие во Всероссийской переписи населения, что, в свою очередь, позволит задействовать больше респондентов.
Допускается как самостоятельное заполнение переписного листа на интернет-ресурсе, так и опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров. Кроме того, закон предусматривает обязательную микроперепись — выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения, которая будет проводиться в период между всероссийскими переписями.
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