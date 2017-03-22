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Калининградские сторонники Навального оспаривают в суде отказ мэрии в проведении митинга

21 марта 201722:17
  541 0
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские сторонники Навального, которым власти города отказали в проведении митинга у памятника Землякам-космонавтам, оспаривают это решение в суде. Об этом сообщается в группе "Команда Навального | Калининград" в социальной сети "Вконтакте".
 
"Новости неутешительные и ожидаемые, господа, – пишут в группе. – Администрация на наши обвинения отреагировала полным отказом, в соответствии со своим указом от всевышних. Подали так же заявление в суд, но мала вероятность выиграть дело. Впрочем, ЕСПЧ это только на руку!".
 
В группе опубликован ответ администрации города на обращение от 20 марта. Там сообщается, что в день митинга, 26 марта, все отведённые под массовые мероприятия места города будут заняты. Также в сообществе опубликован иск, поданный в Центральный районный суд Калининграда с просьбой признать незаконным отказ в согласовании митинга.
 
Напомним, заявку на проведение митинга калининградские представители Навального подали в мэрию 15 марта. Требования, которые активисты планировали озвучить во время митинга, связаны с расследованием Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 2 марта. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды. 17 марта стало известно о том, что власти Калининграда ответили на заявку отказом.
 

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