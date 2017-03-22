Калининградские сторонники Навального оспаривают в суде отказ мэрии в проведении митинга

Калининградские сторонники Навального, которым власти города отказали в проведении митинга у памятника Землякам-космонавтам, оспаривают это решение в суде. Об этом сообщается в группе "Команда Навального | Калининград" в социальной сети "Вконтакте".

"Новости неутешительные и ожидаемые, господа, – пишут в группе. – Администрация на наши обвинения отреагировала полным отказом, в соответствии со своим указом от всевышних. Подали так же заявление в суд, но мала вероятность выиграть дело. Впрочем, ЕСПЧ это только на руку!".

В группе опубликован ответ администрации города на обращение от 20 марта. Там сообщается, что в день митинга, 26 марта, все отведённые под массовые мероприятия места города будут заняты. Также в сообществе опубликован иск, поданный в Центральный районный суд Калининграда с просьбой признать незаконным отказ в согласовании митинга.