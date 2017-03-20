Американский миллиардер Рокфеллер скончался в возрасте 101 года
Дэвид Рокфеллер
Фото с сайта twitter.com
В США в возрасте 101 года скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер. Об этом сообщает
The New York Times.
Информацию подтвердил официальный представитель семьи погибшего Фрейзер Сетел.
Издание не пишет о причинах смерти миллиардера. Отмечается, что ранее скончавшийся обладал значительным политическим влиянием в Соединённых Штатах.
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