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Главная Новости Общество

Напротив Королевских ворот предложили разбить сквер имени писателя Болотова

18:54
  383 1
  • Эскизы сквера
  • Эскизы сквера
Эскизы сквера
Фото Клопс.Ru
2 фото
Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова предложила создать сквер имени писателя Андрея Болотова напротив Королевских ворот, на улице Фрунзе. Такое заявление она сделала в пятницу, 17 марта, на Совете по культуре при губернаторе.
 
Сивкова напомнила, что Андрей Болотов был статс-секретарем у всех генерал-губернаторов Кенигсберга. "Он достоин того, чтобы в честь него появился сквер", — отметила она.
 
Стоимость реализации проекта оценивается в 15 млн рублей. В сквере планируется установить бюст Болотова, на плитах будет размещено его жизнеописание. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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C-500
C-500 #
18:55
Меценаты во главе с мэром готовы скинуться на сквер!
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