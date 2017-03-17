Напротив Королевских ворот предложили разбить сквер имени писателя Болотова
Эскизы сквера
Фото Клопс.Ru
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Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова предложила создать сквер имени писателя Андрея Болотова напротив Королевских ворот, на улице Фрунзе. Такое заявление она сделала в пятницу, 17 марта, на Совете по культуре при губернаторе.
Сивкова напомнила, что Андрей Болотов был статс-секретарем у всех генерал-губернаторов Кенигсберга. "Он достоин того, чтобы в честь него появился сквер", — отметила она.
Стоимость реализации проекта оценивается в 15 млн рублей. В сквере планируется установить бюст Болотова, на плитах будет размещено его жизнеописание.
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