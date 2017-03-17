Напротив Королевских ворот предложили разбить сквер имени писателя Болотова

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова предложила создать сквер имени писателя Андрея Болотова напротив Королевских ворот, на улице Фрунзе. Такое заявление она сделала в пятницу, 17 марта, на Совете по культуре при губернаторе.

Сивкова напомнила, что Андрей Болотов был статс-секретарем у всех генерал-губернаторов Кенигсберга. "Он достоин того, чтобы в честь него появился сквер", — отметила она.

Стоимость реализации проекта оценивается в 15 млн рублей. В сквере планируется установить бюст Болотова, на плитах будет размещено его жизнеописание.