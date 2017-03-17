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Главная Новости Общество

Администрация Зеленоградска разработала новый проект площадки для фестиваля "Кауп" (эскизы)

15:58
  484 0
Фото с сайта Зеленоградского городского округа
6 фото
В администрации Зеленоградского городского округа прошло заседание по вопросу благоустройства и улучшения площадки под фестиваль исторической реконструкции "Кауп". Об этом сообщается на официальном сайте округа.

В этом году в рамках нового проекта фестивальной площадки запланировано строительство дополнительных хижин и сооружений, а также углубление рва.

В 2017 году на фестиваль ожидают больше гостей, чем всегда — около 10 тысяч. В связи с этим будет расширена парковка, обустроены дорожки и дополнительные места для ремесленников и точек общественного питания.

Фестиваль исторической реконструкции "Кауп" проводится на территории Калининградской области регулярно начиная с 2006 года. В этом году он будет проходить 28, 29, 30 июля. На три дня фестиваля в область съезжаются гости из разных городов России, Белоруссии, Украины и стран Прибалтики.

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