Администрация Зеленоградска разработала новый проект площадки для фестиваля "Кауп" (эскизы)

В администрации Зеленоградского городского округа прошло заседание по вопросу благоустройства и улучшения площадки под фестиваль исторической реконструкции "Кауп". Об этом сообщается на официальном сайте округа.



В этом году в рамках нового проекта фестивальной площадки запланировано строительство дополнительных хижин и сооружений, а также углубление рва.



В 2017 году на фестиваль ожидают больше гостей, чем всегда — около 10 тысяч. В связи с этим будет расширена парковка, обустроены дорожки и дополнительные места для ремесленников и точек общественного питания.