Калининград оказался на четвёртом месте в России по числу выданных немецких виз

Россиянам выдали свыше 260 тысяч виз в Германию по итогам прошлого года. Об этом изданию "Лента.ру" сообщили в Национальном комитете Германии по туризму.



По данным ведомства, всего в 2016 году граждане России подали 266 тысяч заявок на получение немецкой визы. Только в 1,8% случаев нашим соотечественникам было отказано во въезде.



Как отметили в Национальном комитете, Москва и Новосибирск лидируют по количеству людей, обратившихся за немецкими визами в 2016 году. На третьем месте оказался Екатеринбург, а на четвёртом — Калининград. Сколько прошений о разрешении на въезд в Германию было подано от жителей нашего города — не уточняется.



Число российских туристов, отправляющихся в Германию, продолжает расти. Так, за первые два месяца 2017 года россияне подали на 20% больше заявок на получение немецких виз, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в ведомстве.