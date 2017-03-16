Калининград оказался на четвёртом месте в России по числу выданных немецких виз
Россиянам выдали свыше 260 тысяч виз в Германию по итогам прошлого года. Об этом изданию "Лента.ру"
сообщили в Национальном комитете Германии по туризму.
По данным ведомства, всего в 2016 году граждане России подали 266 тысяч заявок на получение немецкой визы. Только в 1,8% случаев нашим соотечественникам было отказано во въезде.
Как отметили в Национальном комитете, Москва и Новосибирск лидируют по количеству людей, обратившихся за немецкими визами в 2016 году. На третьем месте оказался Екатеринбург, а на четвёртом — Калининград. Сколько прошений о разрешении на въезд в Германию было подано от жителей нашего города — не уточняется.
Число российских туристов, отправляющихся в Германию, продолжает расти. Так, за первые два месяца 2017 года россияне подали на 20% больше заявок на получение немецких виз, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в ведомстве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.