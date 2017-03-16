Калининградской области уничтожат партию фасоли и мандаринов из Литвы

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения при ввозе в Калининградскую область партии мандаринов и партии фасоли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Из Литвы в регион везли 0,03 тонны мандаринов из Израиля и 0,68 тонны фасоли из Марокко. При проверке выяснилось, что на продукцию нет исходного фитосанитарного сертификата. По этой причине весь груз уничтожат.