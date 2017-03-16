Учёные: атеизм обречён на исчезновение из-за средств контрацепции

Атеизм исчезнет с лица Земли из-за активного применения средств контрацепции. К такому выводу пришли учёные, сообщает РИА "Новости"

Специалисты провели исследование среди студентов США и Малайзии. Они задали им вопрос о религиозных убеждениях, а также количестве братьев и сестёр. Выяснилось, что у атеистов меньше братьев и сестёр, чем у представителей тех или иных конфессий. Так, в Малайзии этот разрыв составил 1,5 раза, в США — 0,16 %.

Иными словами, религиозные пары рожают больше детей, нежели атеисты. Последние чаще применяют средства контрацепции.

Ранее учёные также выяснили, что к 2050 году число христиан увеличится на 1 млрд человек. В основном это произойдёт за счет населения Африки и Южной Америки.