Ярошук пообещал в течение двух месяцев определиться с кандидатурой председателя комитета городского хозяйства

Исполнять обязанности председателя комитета городского хозяйства будет экс-заместитель Сергея Мельникова Юрий Кондратьев. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград" заявил глава города.

"Пока будет Кондратьев, а дальше посмотрим. Большую часть вопросов, которые решаем, это вопросы ЖКХ. Он работал вторым, сможет ли первым работать, будет понятно в течение одного-двух месяцев. Кандидат должен знать законодательство, должен быть человеком с большой душой и терпением, объяснять людям, которые мало знают о законах и своих правах. Нельзя просто отписываться. Если конфликтная ситуация, выезжать и послушать", — заявил Александр Ярошук.