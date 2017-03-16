В России предложили конфисковать машины у водителей-лихачей
Водителей-лихачей будут наказывать конфискацией автомобилей
Фото из архива Клопс.Ru
В России могут ввести конфискацию транспорта у автомобилистов, уличённых в опасном вождении. Об этом сообщает ТАСС
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С соответствующей инициативой в Госдуму обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. Его идею поддержали в ЛДПР.
По мнению автора обращения, за повторное нарушение запрета на опасное вождение необходимо забирать у автовладельцев их машины. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за опасное вождение будет предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.
Янсуков считает, что этого недостаточно. Только конфискация автомобиля способна повлиять на лихачей. "Всё чаще слышны новости об очередном представителе "золотой молодёжи", который принципиально не собирается соблюдать правила дорожного движения, а оплата штрафа для него сродни приобретению билета на "гонки на выживание", — говорится в обращении.
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