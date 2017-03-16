В Калининградской области продадут имущество, изъятое у "чёрных копателей"

В Калининграде будет реализовано имущество "чёрных копателей". Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

По данным ведомства, в регионе ведётся активная борьба с нелегальными добытчиками янтаря. Всех нарушителей привлекают к административной ответственности.

Кроме того, по решению суда у копателей конфискуют дорогостоящие мотопомпы, которые те используют в своей "работе". Так, на днях приставы забрали у них 12 единиц техники, а также тросы, петли, лопаты и сети. Всё имущество будет передано на реализацию.