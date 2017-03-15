Нет денег на ремонт: в Калининграде разрушается здание бывшей Янтарной мануфактуры

В Калининграде на ул. Портовой, 3 разрушается здание бывшей Янтарной мануфактуры. Об этом пишет "Страна Калининград".



Находящееся в центре Калининграда здание сегодня приписано к двум музеям, но у них нет денег на ремонт. Во время войны здание пострадало, но в целом выстояло. В 1952 году его отремонтировали и отдали военным, которые приспособили бывшие цеха под комнаты для общежития. В конце двухтысячных последние жильцы из порядком обветшавшей достопримечательности съехали, и она, являясь формально собственностью Министерства обороны, фактически была отдана на откуп бомжам и вандалам. Здание быстро пришло в аварийное состояние. Роскошный фасад осыпался, по стенам пошли трещины.



Однако в 2011 году переговоры о передаче здания в ведение области завершились успехом. Через некоторое время основная часть помещений бывшей мануфактуры была закреплена за Музеем янтаря. А оставшиеся площади приписаны к другому учреждению культуры — Музею Мирового океана.



Ещё в 2014 году директор Музея янтаря Татьяна Суворова озвучила планы масштабной реконструкции, стоимость которой была определена примерно в 300 миллионов рублей. Помимо прочего, планировалось разместить в здании мануфактуры воссозданный янтарный кабинет Фридриха I (тот самый, который он подарил Петру I. — Прим. авт.) и Янтарную комнату XXI века. При этом высказывалась идея создавать эти чудеса прямо на глазах посетителей. Также на Портовой, 3 предполагалось найти место для хранилища музея, научного архива, мастерской по реставрации и консервации, читального зала, кафе, сувенирной зоны и ещё много чего.



"Мы от всех этих планов не отказываемся, — говорит заместитель директора Музея янтаря Ирина Торопова. — Однако финансирование и в этом году открыто ещё не будет".

Кроме того, есть опасения, что заявленной суммы может уже не хватить.