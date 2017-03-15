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Нет денег на ремонт: в Калининграде разрушается здание бывшей Янтарной мануфактуры

16:06
  851 1
  • Фото "Страны Калининград"
Фото "Страны Калининград"
В Калининграде на ул. Портовой, 3 разрушается здание бывшей Янтарной мануфактуры. Об этом пишет "Страна Калининград".

Находящееся в центре Калининграда здание сегодня приписано к двум музеям, но у них нет денег на ремонт. Во время войны здание пострадало, но в целом выстояло. В 1952 году его отремонтировали и отдали военным, которые приспособили бывшие цеха под комнаты для общежития. В конце двухтысячных последние жильцы из порядком обветшавшей достопримечательности съехали, и она, являясь формально собственностью Министерства обороны, фактически была отдана на откуп бомжам и вандалам. Здание быстро пришло в аварийное состояние. Роскошный фасад осыпался, по стенам пошли трещины.

Однако в 2011 году переговоры о передаче здания в ведение области завершились успехом. Через некоторое время основная часть помещений бывшей мануфактуры была закреплена за Музеем янтаря. А оставшиеся площади приписаны к другому учреждению культуры — Музею Мирового океана.

Ещё в 2014 году директор Музея янтаря Татьяна Суворова озвучила планы масштабной реконструкции, стоимость которой была определена примерно в 300 миллионов рублей. Помимо прочего, планировалось разместить в здании мануфактуры воссозданный янтарный кабинет Фридриха I (тот самый, который он подарил Петру I. — Прим. авт.) и Янтарную комнату XXI века. При этом высказывалась идея создавать эти чудеса прямо на глазах посетителей. Также на Портовой, 3 предполагалось найти место для хранилища музея, научного архива, мастерской по реставрации и консервации, читального зала, кафе, сувенирной зоны и ещё много чего.

"Мы от всех этих планов не отказываемся, — говорит заместитель директора Музея янтаря Ирина Торопова. — Однако финансирование и в этом году открыто ещё не будет".
Кроме того, есть опасения, что заявленной суммы может уже не хватить.

Об истории здания и планах на него читайте в статье "Страны Калининград".

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1 комментарий Правила комментирования

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Иван Иванович
Иван Иванович #
17:06
Кройц-аптека № 2. Под видом реконструкции потом снесут, и построят убогий новодел. Проверено временем, и нашими властями.
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