На Едином портале государственных услуг теперь можно оформить патент и встать на миграционный учёт

На Едином портале государственных услуг появилось 28 новых услуг, которые пользователи портала могут получить в электронном виде. Об этом сообщили в Минкомсвязи.



Пользователям в частности стали доступны услуги Росприроднадзора (выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу, утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение), Минкультуры (выдача свидетельства на право вывоза или временного вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдача удостоверений национального фильма), Роспатента (аттестация и регистрация патентных поверенных РФ, выдача патентным поверенным свидетельств), а также Федеральной таможенной службы (ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности).



"Расширение списка государственных услуг, доступных в электронном виде, способствует росту популярности этого способа взаимодействия граждан и государства и существенно снижает издержки. Мы ожидаем дальнейшего роста доли граждан, предпочитающих именно электронные госуслуги. Недавно были подведены итоги ежегодного исследования, которое показало, что в 2016 году 51,3% граждан, получающих госуслуги, использовали электронный способ их получения", — сказал директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.