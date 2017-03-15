Калининградский Роспотребнадзор изъял из продажи 269 кг некачественной рыбной продукции

Специалисты Роспотребнадзора в 2016 году провели 128 проверок на рыбоперерабатывающих предприятиях, и на 55 из них (43%) выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



За выявленные в ходе проверок нарушения вынесено 58 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов в отношении юридических и должностных лиц на общую сумму более 600 тысяч рублей. Из оборота изъяли 41 партию рыбной продукции объёмом 269 кг.



Среди самых распространённых нарушений — несоответствие продукции гигиеническим нормативам, отсутствие средств контроля за температурным режимом хранения продукции, реализация продукции без необходимой и достоверной информации, нарушения в оформлении ценников, отсутствие документов о происхождении, качестве и безопасности продукции, отсутствие ярлыков транспортной тары рыбной продукции.



Из проверенных 672 проб рыбы, морепродуктов и рыбной продукции девять не соответствовали требованиям нормативной документации по микробиологическим и физико-химическим показателям. В рыбном филе и креветках специалисты выявили превышение массовой доли глазури.

Тяжёлых металлов и радионуклидов в пробах не нашли

По санитарно-химическим показателям исследованные пробы рыбной продукции соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе по содержанию тяжёлых металлов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), пестицидов, нитрозаминов, полихлорированных бифенилов.



Кроме того, по паразитологическим показателям исследовано 109 проб, на содержание радионуклидов — 16 проб, не соответствующих обязательным требованиям проб не выявлено.

Как выбрать качественную рыбу

Чтобы выбрать качественную рыбную продукцию, необходимо:



— приобретать рыбную продукцию в установленных местах торговли, в торговых организациях, обеспеченных холодильным оборудованием;

— при выборе продукта тщательно изучите упаковку, на ней должна быть следующая информация:

— наименование рыбы и морепродуктов, которое указывается на лицевой стороне упаковки;

— название и местонахождение изготовителя продукции — юридический адрес, включая страну или место происхождения продукта.



Всегда обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, проверяйте дату изготовления и срок годности, не приобретайте продукт, если информация о товаре нечитаема.



Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности рыбы и морепродуктов, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.



Кроме того, при выборе рыбы в магазине или при разделке пойманной нужно обратить внимание на её состояние. У здоровой рыбы должны быть чистые глаза, чешуя выглядит однородной, без пятен и плешей. Мясо должно быть плотным и упругим, без видимых разрывов между волокнами.



Ещё несколько советов:



— избегайте употребления потенциально опасных или неизвестных вам видов рыб;

— нельзя пробовать сырую рыбу, фарш, икру в процессе кулинарной обработки;

— разделочный инвентарь после приготовления рыбных изделий обязательно нужно вымыть и обдать кипятком;

— надо соблюдать правила личной гигиены.