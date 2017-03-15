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Главная Новости Общество

Калининградский Роспотребнадзор изъял из продажи 269 кг некачественной рыбной продукции

12:55
  653 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Специалисты Роспотребнадзора в 2016 году провели 128 проверок на рыбоперерабатывающих предприятиях, и на 55 из них (43%) выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За выявленные в ходе проверок нарушения вынесено 58 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов в отношении юридических и должностных лиц на общую сумму более 600 тысяч рублей. Из оборота изъяли 41 партию рыбной продукции объёмом 269 кг.

Среди самых распространённых нарушений — несоответствие продукции гигиеническим нормативам, отсутствие средств контроля за температурным режимом хранения продукции, реализация продукции без необходимой и достоверной информации, нарушения в оформлении ценников, отсутствие документов о происхождении, качестве и безопасности продукции, отсутствие ярлыков транспортной тары рыбной продукции.

Из проверенных 672 проб рыбы, морепродуктов и рыбной продукции девять не соответствовали требованиям нормативной документации по микробиологическим и физико-химическим показателям. В рыбном филе и креветках специалисты выявили превышение массовой доли глазури.

Тяжёлых металлов и радионуклидов в пробах не нашли

По санитарно-химическим показателям исследованные пробы рыбной продукции соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе по содержанию тяжёлых металлов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк), пестицидов, нитрозаминов, полихлорированных бифенилов.

Кроме того, по паразитологическим показателям исследовано 109 проб, на содержание радионуклидов — 16 проб, не соответствующих обязательным требованиям проб не выявлено.

Как выбрать качественную рыбу

Чтобы выбрать качественную рыбную продукцию, необходимо:

— приобретать рыбную продукцию в установленных местах торговли, в торговых организациях, обеспеченных холодильным оборудованием;
— при выборе продукта тщательно изучите упаковку, на ней должна быть следующая информация:
— наименование рыбы и морепродуктов, которое указывается на лицевой стороне упаковки;
— название и местонахождение изготовителя продукции — юридический адрес, включая страну или место происхождения продукта.

Всегда обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, проверяйте дату изготовления и срок годности, не приобретайте продукт, если информация о товаре нечитаема.

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности рыбы и морепродуктов, вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.

Кроме того, при выборе рыбы в магазине или при разделке пойманной нужно обратить внимание на её состояние. У здоровой рыбы должны быть чистые глаза, чешуя выглядит однородной, без пятен и плешей. Мясо должно быть плотным и упругим, без видимых разрывов между волокнами.

Ещё несколько советов:

— избегайте употребления потенциально опасных или неизвестных вам видов рыб;
— нельзя пробовать сырую рыбу, фарш, икру в процессе кулинарной обработки;
— разделочный инвентарь после приготовления рыбных изделий обязательно нужно вымыть и обдать кипятком;
— надо соблюдать правила личной гигиены.
 

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Ленка Шахова
Ленка Шахова #
14:07
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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