Джаззовый (Pakisstan) — "Твоему Бро": Мы стали легальнее и взрослее

Дима Джаззовый – лидер одного из лучших, на наш взгляд, музыкальных коллективов Калининграда Pakisstan, ранее известного как "Южный Пакистан". Перед концертом-презентацией их нового альбома "Сотня вколотых ножей" который состоится в рамках фестиваля "Нефть Fest" в клубе Kaliningrad City Jazz 18 марта, "Твой Бро" поговорил с Джаззовым. В первую очередь, о переменах в группе, чахлости калининградской хип-хоп тусовки и ЗОЖ-рэпе.

"Южный Пакистан" - группа, появившаяся на задворках Балтрайона в конце нулевых. Начав с экспериментов, сделанных чуть ли не на караоке-микрофонах, к середине десятых коллектив уверенно занял нишу одного из самых интересных проектов Калининграда. Ураганные живые выступления, мощные биты, пронзительные тексты – все это сделало их звездами калининградского андеграунда. В 2015 году группа получила сразу несколько наград "Номер Один Awards", дала ряд незабываемых выступлений на самых различных площадках, а в 2017 год вошла, выпустив новый альбом – "Сотня вколотых ножей", довольно зрелую и уверенную пластинку о боли в большом городе, ностальгии и съедающем тебя изнутри эго. При этом состав участников "Южного Пакистана" изменился, как и название – теперь они Pakisstan. Сейчас узнаем, почему.

- Мы не общались почти два года, многое изменилось. В первую очередь – "Южный Пакистан" теперь называется Pakisstan. Почему?

- По ряду причин. Мы расстались с некоторыми участниками группы, давно пора было что-то менять. Мы начали делать рэп году в 2009, и под именем "Южный Пакистан" записано довольно много песен, к которым мы имеем довольно опосредованное отношение. Мы выросли во всех смыслах – личностном, творческом – и решили, что раз мы расстались с некоторыми людьми, и у новых песен совершенно другой посыл, нежели раньше, то стоит изменить и название. А по-английски написали… ну просто, чтобы был хэштег свой: #pakisstan.

- За эти два года даже в контексте русскоязычного околохипхопа очень много произошло: появились "Грибы", кажется, окончательно сошёл с ума Иван Дорн, расцвёл и зачах клауд-рэп… А в Калининграде не произошло ничего. У тебя есть версия, почему?

- Дорн вообще крутой! А у нас… Все говорят, что мы живём типа в европейском городе, но ни хрена. Мы живём в глубокой провинции. У нас в городе живут очень крутые люди, но они не поддерживают никого, сами по себе, ничего никому не надо. Сегодня тут за стенкой (разговор состоялся 11 марта в баре "Ельцин" - прим.ред.), в столовой, приезжают питерские ребята и делают тусу. Просто диджеи – стоят и нажимают на кнопку. И, поверь, там аншлаг будет. У нас ребята, которые по факту гораздо круче, делают вечеринки, а на них никто не приходит. Люди не суппортят друг друга, я не знаю, почему. Сцена музыкальная одна, грубо говоря. Все, кто хоть что-то могут, знакомы друг с другом много лет и, наверное, друг друга … (утомили). И не ходят на концерты, да и всё.

- Ну это ещё и вопрос глобализации. Для аудитории одинаково близки условный "Пакистан" и какие-нибудь чуваки из Питера. И те, и те на расстоянии клика, но у ребят из Питера больше подписчиков, и исходя из этого, я думаю, делается вывод, что питерские модней.

- Да. Сейчас вообще время такое, что люди приходят на концерт с вполне конкретной целью. Я даже не говорю про бодриться, танцевать. Они просто приходят, стоят и смотрят в телефон, смотрят весь концерт через телефон, это же … (с ума сойти).

- Слушай, а как ты относишься к направлению так называемого ЗОЖ-рэпа?

- Вообще никак к нему не отношусь! Это не моя фишка, это очень далеко от моего понимания рэпа. Раньше, когда я читал рэп, я кого-то призывал, мол, будь сильнее и проще. Сейчас я не готов этого делать. Сейчас наши песни - это советы, а не призывы. А эти ЗОЖники прямо навязываются – брось курить, возьми штангу в "Спортмастере", образумься. Если человек неглупый, то он сам принимает решения и несёт за них ответственность. Есть мама, папа и друзья, а эти типы непонятно зачем мне лечат. Вон, Миша Маваши – он же ЗОЖ, все дела. Лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Ему прописал доктор какие-то препараты, он от них отказался, и теперь лежит в больнице с ломкой. Вот тебе и весь ЗОЖ-рэп.