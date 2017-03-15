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Главная Новости Общество

Оценка влияния России на международные дела достигла исторического максимума — ВЦИОМ

10:08
  224 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2017 году 86% россиян заявили, что влияние нашей страны на международной арене велико. Этот показатель является максимальным за все годы измерений. Такие данные опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

В 2016 году такого мнения придерживались 75% респондентов. Доля граждан, которые не считают, что наша страна оказывает существенное влияние на международные дела, снизилась с 18% до 10%.

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия в ближайшие 15–20 лет стать великой державой, 57% опрошенных сказали, что страна уже таковой является. 41% респондентов не считают, что это возможно, 2% граждан затруднились ответить.

Большинство россиян считают, что сейчас нет угрозы военного нападения на страну со стороны какого-либо государства. Так сказали 54% опрошенных. О существовании такой вероятности заявили 42% респондентов. Затруднились ответить 4% граждан. При этом, по мнению большинства граждан, такая угроза существует со стороны США. Так сказали 43% опрошенных. 21% респондентов считает, что военное нападение на Россию может совершить Украина.
Опрос проводился 2 и 3 марта среди 1200 жителей России в возрасте старше 18 лет. Вопросы гражданам задавали по телефону.

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